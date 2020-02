​Me El Hadji Douf sur le 3e mandat : « le Chef de l'Etat n'acceptera pas d'être sacrifié par une bande de mercenaires »

Le leader du PTP (Parti des travailleurs et du peuple), Me El Hadji Diouf est monté au créneau pour, dit-il, « mettre fin » à la polémique sur un éventuel troisième mandat du Président Macky Sall. Le Député du peuple, assimile tous ceux qui continuent à susciter le débat sur le troisième mandat à « des idiots qui racontent du n’importe quoi pour plaire à Macky Sall ». Celui qui se définit comme fidèle compagnon et allié de Macky Sall, est revenu sur le discours de Chef de l’Etat lors de la dernière élection présidentielle avec des vidéos dans lesquelles Macky Sall avait clairement tranché le débat sur la question. L’avocat soutient que le Chef de l'Etat n'acceptera pas d'être sacrifié par « une bande de mercenaires ».



« Je demeure fidèle compagnon du Président Macky Sall, le grand chef de la grande coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), notre candidat qui a écrasé les autres aux élections présidentielles de 2019. Je n’accepterai pas que des éléments dangereux comme l’a dit Macky Sall, vous avez vu le film, viennent alimenter un débat tout aussi dangereux, pour notre République. C’est pourquoi j’ai convoqué l’excellent candidat Macky Sall le clairvoyant, le lucide qui a craché ses vérités devant des milliers de Sénégalais à la place de l’Obélisque avec le M23. Nous y étions, ensemble avec le feu Amath Dansokho, le feu Tanor Dieng, avec Moustapha Niasse, Y en a marre, Moustapha Diop, Abdoul Aziz Tall, tant d’autres, pour combattre le troisième mandat. Mais il y a des esprits bornés, des griots, ces idiots dont je ne veux même pas prononcer les noms, qui sont en train de raconter du n’importe quoi pour installer le chaos dans le pays », martèle Me Diouf.



Selon le leader du PTP, « le Président Macky Sall ne briguera jamais un troisième mandat et il ne l’a jamais dit. Et il l’a dit l’année dernière. Lui-même a déjà déclaré et à plusieurs reprises, qu’il ne peut pas avoir un troisième mandat dans ce pays. Je donne l’élément (vidéo) de Macky Sall qui dit à Abdoulaye Wade, n’écoutez pas ceux-là qui vont mettre dans le trou et qui seront les premiers à vous quitter au moment ou le navire va chavirer. Et je sais pertinemment qu’il ne va pas se laisser entraîner par une bande de mercenaires politiques. Le Chef de l'Etat n'acceptera pas d'être sacrifié par une bande de mercenaires ».