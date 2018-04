​Me Massokhna Kane s'attaque aux enseignants : «un préavis de grève qui dure dans le temps est illégal»

«Les syndicats d’enseignants sont en train d’enfreindre la loi». C’est du moins ce qu’a déclaré Me Massokhna Kane. Pour lui, «le fait de poser des préavis qui dure dans le temps est illégal. Même si le travailleur salarié a le droit d’exercer un droit de grève, la constitution comme le droit du travail prévoit des dispositions limitatives en disant que la grève ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté de travail».



Selon le président de Sos Consommateur, «si les gens veulent aller travailler, on ne doit pas les en empêcher. Et deuxièmement, on ne peut mettre en péril l’entreprise. C’est pourquoi nous nous imposons au droit de grève ».



Me Kane de poursuivre : « Nous, nous disons que l’Etat doit continuer à faire les ponctions sur les salaires des grévistes, parce qu’ils ont assez financé les grèves. L’Etat doit aussi faire preuve de fermeté, mais aussi de loyauté afin de trouver des solutions », a-t-il réclamé, livre Zik fm.