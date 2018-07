​Me Ousseynou Gaye : « Mbaye Touré a surpris tout le monde»

Il y a quelques mois, encore, personne n’aurait parié un centime que Mbaye Touré, allait lâcher, Khalifa Sall. Lui qui, en première instance, avait soutenu bec et ongles le caractère politique des fonds de la Caisse d’avance de la Mairie de Dakar, a fait un virement à 180°, ce jeudi, à la Cour d’Appel de Dakar. Entendu au fond, en l’absence du principal acteur du feuilleton, Khalifa Sall -qui a boudé l’audience, le Directeur administrateur et financier de la mairie (Daf) de Dakar, a soufflé le chaud et le froid. Derrière son "J’assume tout", Mbaye Touré a plus défendu sa cause que de réitérer ses propos de première comparution en évoquant le caractère "illégal" de la Caisse d’avance.