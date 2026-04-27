​Médina Gounass : l'État réaffirme son engagement pour la modernisation du Daaka

Au lendemain de la clôture officielle du Daaka de Médina Gounass, le ministre de l'Intérieur, Bamba Cissé, a salué la réussite de cet événement religieux d'envergure internationale. Représentant le président de la République, il a réitéré l'engagement ferme de l'État à poursuivre la modernisation de ce foyer religieux et a appelé aux prières pour la stabilité du Sénégal.



Le ministre a souligné que le Daaka ne se limite plus aux frontières nationales, s'imposant désormais comme un rendez-vous spirituel majeur à l'échelle africaine. Cette dimension continentale justifie, selon lui, l'importance capitale que le chef de l'État accorde à son organisation et à la mobilisation des services publics.



« Le Président de la République m'a demandé d'amener une forte délégation. Le Daaka est un événement africain, et nous sommes très heureux d'être présents. Je prends l'engagement, au nom de l'État, de poursuivre les efforts dans le cadre de la modernisation du Daaka », a déclaré Bamba Cissé lors de son allocution.



Un hommage au guide religieux et un appel à la paix



Le ministre de l'Intérieur a rendu un hommage appuyé à Thierno Amadou Tidiane Ba, le qualifiant de « guide religieux modèle ». Au-delà du protocole, Bamba Cissé a insisté sur le rôle crucial des autorités spirituelles dans la préservation de la cohésion sociale, particulièrement dans un contexte sous-régional marqué par l'instabilité.



Faisant directement allusion aux crises sécuritaires voisines, il a sollicité le soutien spirituel des chefs religieux : « Vous avez vu ce qui se passe au Mali, c'est extrêmement grave. Nous demandons beaucoup de prières aux guides religieux pour la paix au Sénégal. C'est essentiel et c'est important. »