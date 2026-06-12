​Médina : un homme arrêté alors qu’il tentait de vendre la viande d’un mouton en décomposition

A Dakar, le Commissariat d’arrondissement de la Médina a interpellé, le 11 juin 2026, un individu domicilié à Liberté 1 pour « abattage clandestin, mise en danger de la vie d’autrui et tentative de commercialisation de viande impropre à la consommation ».



D’après un communiqué de la police, l’opération fait suite à un renseignement anonyme signalant la présence d’un homme en train d’égorger et de dépecer un mouton déjà mort à l’intersection de la Rue 01 et de l’Avenue Blaise-Diagne.



Alertés, les éléments de la Brigade de recherches se sont immédiatement rendus sur les lieux. Ils y ont surpris le suspect alors qu’il transportait la carcasse de l’animal à bord d’un chariot de type « pousse-pousse », dissimulée dans un sac de riz vide.



Les premières constatations ont révélé que le mouton se trouvait dans un état avancé de décomposition. Lors de son audition sommaire, le mis en cause aurait reconnu les faits. Il aurait expliqué que l’animal était mort à la suite d’une maladie ou d’une cause naturelle et qu’il avait décidé de l’égorger clandestinement afin d’en vendre une partie à un commerçant installé près du Crédit-Foncier, à Rebeuss.



Le suspect a été conduit au poste de police et placé en garde à vue. La viande saisie a été consignée en vue de sa destruction par les services d'hygiène compétents, et l'enquête suit son cours.