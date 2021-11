​Meeting d’investiture: Barthélémy Dias réussi le pari de la mobilisation et appelle à l’unité au sein de Yewwi Askan Wi

Barthélémy Dias a réussi le pari de la mobilisation pour son meeting d’investiture ce dimanche au terrain de Grand-Yoff. La tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi a appelé ses « concurrents » qui voulaient être investis à le rejoindre pour le triomphe de leur coalition.



« Je m’engage avec vous, jeunes, hommes, femmes, adultes, à relever ce défi collectif pour le triomphe de notre coalition au soir du 23 janvier 2022. Cela ne sera possible qu’avec l’engagement de chacune, et de chacun d’entre nous. Chaque voix compte. Ne négligeons personne. Soyons surtout généreux envers tous nos concitoyens et restons attentifs à leurs préoccupations. Le temps des investitures est passé, Choisir ne signifie pas exclure. Le temps de l’unité, et de la cohésion à sonné. Evitons la division et travaillons ensemble dans la même direction pour l’atteinte de notre objectif. L’essentiel, c’est de gagner dans toutes les 19 communes. Surtout de gagner la mairie de la ville de Dakar », a déclaré Barthélémy Dias.



Pour le candidat investi pour la conquête de la mairie de Dakar, la gravité de l’heure ne saurait entamé leur engagement et leur détermination à relever le défi de ces élections locales. « Je m’engage avec vous à poursuivre tous les grands projets initiés par Khalife Ababacar Sall au bénéfice exclusif des Dakarois. L’heure est grave. Mais la gravité de l’heure ne s'aurait entamé notre engagement et notre détermination à relever le défi de ces élections locales. Les militants de Yewwi Askan Wi que nous sommes, n’ont pas besoin de tramer en complot. Mais ce dont nous avons besoin, c’est d’accomplir notre devoir de citoyenneté le 23 janvier dans la paix, la transparence, la sécurité, et en toute légitimité. Et de nous permettre de mettre haut la main, ces élections locales », dit-il.