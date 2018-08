​Melania Trump se rendra en Afrique

La première dame des États-Unis, Melania Trump, prévoie un voyage en Afrique cette année.



La date de cette visite n'a pas encore été communiquée encore moins les pays du continent qu'elle envisage de visiter.



"Ce sera ma première visite en Afrique et je suis ravi de m'informer sur les problèmes auxquels sont confrontés les enfants sur tout le continent, tout en découvrant sa riche culture et son histoire" souligne la première dame des USA dans un communiqué.



Mme Trump devrait se concentrer sur le travail humanitaire et les "programmes de développement réalisés dans de nombreux pays".



Elle ne voyagera pas avec le président américain Donald Trump, qui a été critiqué pour avoir prétendument fait référence à certains pays africains en tant que "pays de merde".



Le président américain a nié que ses propos sont de lui et qu'au-delà, il n'est nullement pas un raciste.



Donald Trump n'a pas encore programmé sa tournée africaine depuis son entrée en fonction en janvier 2016.