​Mémorandum Sur les Propositions Économiques De l’Etat : le Club des Investisseurs Sénégalais fait ses propositions

Le Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) né de la volonté de quelques chefs d’entreprises qui ont choisi de conjuguer leurs efforts, compte apporter sa contribution à l’édification d’un Sénégal économiquement plus fort. Ces privés nationaux veulent, tout simplement jouer leur rôle et prendre leur place légitime dans le tissu économique du pays.



Conscients de leur devoir de solidarité et d’obligation d’accompagner les autorités pour sauvegarder l’emploi et protéger les Sénégalais les plus faibles, le CIS a souhaité faire quelques suggestions/contributions, pour mieux accompagner les autorités. En parfaite collaboration avec l’Etat du Sénégal, le CIS, déjà mobilisé pour sauvegarder la paix sociale dans les entreprises, se veut proactif et acteur majeur dans la recherche de solutions de sortie de crise.



Parmi les points abordés, il y a une appréciation des solutions préconisées par l’Etat, assorties de propositions d’amélioration. Neuf Propositions de Renforcement du Plan De Résilience Economique Et Sociale ont été évoquées. Il s’agit entre autres, du paiement dus aux fournisseurs de l’Etat (302 milliards); l’appui direct aux secteurs de l’économie les plus durement touchés par la crise notamment les transports, l’hôtellerie, agriculture (100 milliards), en rapport avec le secteur financier, un mécanisme de financement accessible aux entreprises affectées, selon une procédure allégée (200 milliards), le remboursement des crédits de TVA dans des délais raccourcis pour remettre de la trésorerie aux entreprises; la suspension du recouvrement de la dette fiscale et douanière des entreprises les plus affectées par le COVID-19.



Le Club des Investisseurs Sénégalais dit avoir la pleine conscience de la nécessité de trouver des solutions consensuelles et inclusives face à ces crises sanitaires, sociales et économiques majeures. Le Club est un partenaire de l’Etat, des collectivités locales, des organisations patronales, des syndicats, de la société civile et de toutes les organisations sociales impliqués dans la gestion de la crise.