​Menace de licenciement dans les entreprises : le Syndicat national des auxiliaires du transport du Sénégal s’oppose

Menacé de licenciement pour motif économique dans les entreprises, le Syndicat national des auxiliaires du transport du Sénégal est monté au créneau pour dénoncer ce phénomène. Il invite le patronat à se conformer au décret du Chef de l’Etat en matière de législation sociale en cette période de pandémie de Covid-19.



« Il y a des entreprises qui ne veulent pas respecter l’ordonnance 001-2020 du 8 avril 2020, aménageant les mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique. Ce qu’ils veulent faire, c’est contradictoire à la loi. Parce que tout simplement par rapport aux nouvelles mesures en commençant par le guide du covid19, qui a été élaboré par le ministère du travail, nous donne des directives et des orientations en nous disant qu’au moment ou l’entreprise est en difficulté, il faut prévoir le roulement, de chômage technique. Tel n’est pas le cas », a indiqué Mor Diop leur porte-parole.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « L’entreprise est en train de travailler 24/24 avec l’arraisonnement des navires, le débarquement le transite. Ils voudraient se couvrir dernière la pandémie du Covid-19 uniquement pour enlever un acquis qui est un forfait, et des heures supplémentaires qui sont inclus même dans l’ensemble des contrats des travailleurs. Nous allons préparer notre riposte sur tout ce qui est la législation ».