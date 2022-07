​Mercato: Chelsea engage Kalidou Koulibaly

Le défenseur international sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly, s'est engagé avec Chelsea pour quatre ans, a annoncé samedi le club londonien dans un communiqué.



Le capitaine de la sélection du Sénégal, sacré champion d'Afrique en 2022, est la deuxième recrue du club londonien depuis son rachat par l'Américain Todd Boehly et un consortium d'investisseurs, après l'attaquant international anglais de Manchester City Raheem Sterling.



A Londres, il retrouvera son coéquipier en sélection, le gardien Edouard Mendy, et permettra à son nouveau club d'étoffer ses options en défense, après les départs des internationaux allemand Antonio Rüdiger, parti libre au Real Madrid, et danois Andreas Christensen, qui a rejoint, en fin de contrat lui aussi, le FC Barcelone.