​Mercato : Saliou Ciss affirme avoir reçu plusieurs offres de clubs

Libre de tout contrat avec Nancy (National 1) et à moins d’un mois de la fin du mercato, Saliou Ciss annonce avoir reçu plusieurs offres sur la table.



« Présentement, je suis dans la préparation et j’attends. En ce moment, j’ai beaucoup d’offres sur la table. Je suis en train de les consulter avec mon entourage pour faire le meilleur des choix pour moi. Et puis on verra. Mais d’ici peu de temps, vous allez voir évoluer dans un club que je souhaite avoir. Avoir un club ne veut pas dire être à l’Olympique de Marseille. Mais le plus important est que Dieu fasse le mieux pour moi, avoir un club avec un très bon projet », a-t-il confié dans un entretien accordé au quotidien sportif « Stades ».



Le meilleur latéral gauche de la CAN 2022, pourrait déposer ses baluchons à l’Olympique de Marseille, des discussions seraient entamées avec le Président de l’OM, Pablo Longoria.



« On ouvre les portes à tout le monde, on va essayer de voir le meilleur pour nous-mêmes pour pouvoir évoluer là-bas : que ce soit Marseille où n’importe quelle équipe. L’essentiel est que, que ce soit tant le plan projet sportif que financier, on fera le meilleur choix pour nous », a dit l’ancien pensionnaire de l’Institut Diambars.