​Mercato : le coup de pression du Real Madrid au PSG pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Kylian Mbappé. Ces dernières heures, les négociations entre le PSG et la Casa Blanca ont connu un net ralentissement. Le club parisien s'est réfugié dans le silence depuis la dernière proposition officielle des Merengues (170 millions d'euros + 10 millions d'euros de bonus). Une stratégie qui met en exergue la volonté parisienne d'obtenir le juste prix pour céder son attaquant français.



Et le Paris Saint-Germain n'en démord pas : le Real devra se rapprocher au maximum de ses exigences, soit 200 millions d'euros. Le dossier semblait s'enliser ces dernières heures, à tel point que le président madrilène Florentino Perez projetait déjà d'attendre janvier prochain pour engager le champion du monde 2018. Mais un nouveau rebondissement pourrait accélérer le processus.



Le Real Madrid pousse le PSG dans ses derniers retranchements



Selon les informations du Parisien, les hautes sphères madrilènes auraient fixé un ultimatum au Paris SG pour la finalisation de l'opération Mbappé ! Concrètement, le Real Madrid souhaiterait boucler le transfert du génie français ce samedi ou dimanche. Dans le cas contraire, le Real Madrid stoppera les discussions. A Madrid, on ne tolère pas l'attitude parisienne et on a sérieusement l'impression que le duo Leonardo Al-Khelaifi joue la montre. Mais qu'est-ce qui motive le Real à mettre la pression au PSG si soudainement ?



Florentino Perez en excellent président, n'a pas occulté de consulter son calendrier. Ce dernier sait que lundi, Mbappé doit se rendre à Clairefontaine pour le rassemblement des Bleus avant les trois matchs comptant pour les éliminatoires au Mondial 2022. Une évolution significative du dossier deviendrait complexe et le temps ne joue pas en la faveur des Merengues. La posture madrilène sera-t-elle payante ? Le PSG va-t-il rester inflexible ? Réponses dans les prochaines heures.