​Mesut Özil met un terme à sa carrière

Champion du Monde en 2014 et titulaire d'une Liga en 2012 avec le Real Madrid, Mesut Özil a annoncé la fin de sa carrière de footballeur, dans un message publié sur ses réseaux sociaux.



"J'ai eu la chance d'être professionnel pendant 17 ans et je suis tellement reconnaissant d'avoir pu avoir cette opportunité", explique tout d'abord celui qui a notamment porté le maillot du Real Madrid (2010-2013) et d'Arsenal (2013-2021).



"Ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de blessures, ajoute Özil dans son communiqué. Cela a été de plus en plus clair qu'il était temps de dire stop et quitter le monde du football. Le voyage a été incroyable, j'ai vu des moments et émotions inoubliables. Je veux remercier tous mes clubs - Schalke 04, Werder Brême, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Başakşehir - et mes entraîneurs qui m'ont soutenu, en plus de mes coéquipiers qui sont devenus des amis."



Âgé de 34 ans, Özil prend sa retraite avec effet immédiat. Une aventure de 17 années ponctuée de trophées, de spectacles et parfois de polémiques. L’allemand passé par le Real Madrid et Arsenal, n’avait disputé que 7 matchs cette saison.



L'international allemand (92 sélections, 23 buts) évoluait depuis cette saison à l’Istanbul Başakşehir, avec qui il avait pris part à seulement 187 minutes de jeu, rapporte Eurosport.