​Météo : nuit agitée entre le 12 et le 13 septembre sur tout le territoire

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce un nouvel épisode pluvio-orageux sur plusieurs régions du pays, entre ce jeudi 12 septembre à 18 heures et le vendredi 13 septembre à 6 heures. Selon le bulletin, des orages accompagnés de pluies d’intensité faible à modérée sont attendus dans le Nord, notamment à Podor, Saint-Louis et Louga, mais aussi sur le Centre-Ouest avec Dakar, Thiès et Diourbel, ainsi que sur le Centre-Sud (Fatick, Kaolack). Le Sud ne sera pas en reste, avec des précipitations annoncées dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou.



Au cours de la nuit, les activités pluvio-orageuses devraient s’intensifier dans le Sud, particulièrement à Kolda et Kédougou, ainsi que dans l’Est, avec Bakel, Tambacounda, Matam et Ranérou. Le reste du territoire connaîtra un ciel nuageux, parfois ponctué de pluies faibles, jusqu’en fin d’échéance.



Ces précipitations s’inscrivent dans un contexte où le pays enregistre, depuis plusieurs semaines, une variabilité importante des régimes pluviométriques, avec des épisodes localisés mais parfois intenses.