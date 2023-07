​Métiers du numérique: des acteurs non-étatiques enrôlent plus de 400 jeunes dans la formation

Des acteurs non-étatiques comptent enrôler plus de 400 jeunes dans la formation aux métiers du numérique. Ce, dans le souci de répondre à l’esprit d'école entreprise avec l’utilisation rationnelle des réseaux sociaux.



« Imposer l’alternance, mais plutôt dans les métiers du numérique. Et quand on parle d’alternance, il s’agit des écoles entreprise, à savoir la formation Dual. Nous avons compris au Sénégal la formation est plutôt classique. On forme les jeunes et après on leur demande d’aller chercher de l’emploi. C’est pourquoi les Allemands ont décidé de tester leur modèle à savoir celui de l’alternance », Pascal Ndécky, Coordinateur local du projet.



Poursuivant ses propos, il précise : « Nous partons du principe d’échange et d’entretien avec les entreprises. C’est en fonction du besoin auprès des entreprises que nous allons procéder à un traitement des données. Et le résultat de ces traitements donne naissance à des qualifications », livre Walf radio.