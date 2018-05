​Meurtre de Fallou Sène : Moussa Taye condamne et exige des démissions

La mort de l’étudiant Fallou Sène survenue lors des affrontements entre gendarmes et étudiants de l’université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis a fait couler beaucoup d'ancres et de salives. Le camp du député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall s'est s’associé au deuil qui frappe la famille de cet étudiant et demande à ce que «cette mort ne reste pas impunie comme les autres qui l’ont précédées».



Dans une note parvenue à Pressafrik, le Conseiller politique de Khalifa Sall a déclaré qu’ : «au-delà de notre consternation et des condamnations, il faut exiger non seulement la démission du Ministre de l’Enseignement supérieur parce qu’il est la cause profonde du mal vivre généralisé dans nos universités mais aussi celle du Recteur et du Directeur du CROUS de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis qui ont autorisé l’intervention des forces de l’ordre en violation des franchises universitaires»



Par ailleurs, il est d’avis que : «l’enquête ouverte par le Procureur de la République de Saint-Louis doit présenter des garanties d’indépendance pour s’assurer que cette fois ci le ou les auteurs de cette tragédie et les donneurs d’ordre seront identifiés et sévèrement punis par la justice».



Pour Moussa Taye, Fallou Sène est «victime de la violence d’Etat systématiquement retournée contre des citoyens chaque fois qu’ils exercent leurs droits garantis par la Constitution».



Il est convaincu qu'«il existe un lien évident entre ce drame et la furie répressive du régime finissant de Macky SALL qui, dans un réflexe de survie, développe, de nouveau, des pulsions meurtrières».