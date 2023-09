​Meurtre de deux policiers gambiens: le présumé tueur arrêté à Diouloulou

Le président Adama Barrow avait promis 1 million de Dalasi (environ 10 million CFA) pour toute information pouvant conduire à sa capture. C’est finalement au Sénégal à Diouloulou que le présumé tueur des deux policiers gambiens, Oussainou Bojang a été arrêté mardi soir. Ce dernier avait signé un acte qui avait plongé toute la Gambie dans la panique, confie Libération.



D’après les informations du journal, Oussainou Bojang s’était rapproché de trois policiers, membres de l’unité anti-criminalité, positionnés à un rond-point de l’autoroute Sukuta Jabang. Il a commencé à échanger avec eux, sans raison apparente, puis a dégainé son arme et ouvert le feu sur les agents.



Les policiers Pateh Jallow et Sang J. Gomez sont décédés sur le coup alors que leur collègue Nancy Jawo se trouvait encore dans un état critique.



Depuis lors, une chasse à l’homme a été ouverte en Gambie. Les services sénégalais ont été aussi mis sur le coup et grâce à un informateur, la brigade de gendarmerie de Diouloulou a pu établir que le mis en cause se trouvait dans une concession sise à Diouloulou. Oussainou Bojang, originaire de Brufut Bojang Kunta a été interpellé sans incident puis extradé le même jour.