​Meurtre de l’imam de Sicap Mbao : Son fils lui a administré un coup de couteau avant de lui trancher la gorge

Sur les faits : le 23 novembre 2017, le présumé coupable Mansour Diop alias ‘’Soro’’ a trouvé son père dans sa chambre et lui a demandé de l’argent. Le père a refusé de lui donner parce qu’il était ivre. Emporté par la colère, le mis en cause a commencé par secouer violemment son père, avant de l’empoigner. Face au calme de l’imam, il perd patience et lui administre un coup de poing qui l’envoie au sol. Pris de panique, le vieil homme tente de le raisonner. Ce qui n’a pas calmé Mansour Diop, qui a continué à se déchaîner sur son père et lui a planté un couteau dans le ventre. Par la suite, l’alcoolo-dépressif a maintenu son père au sol avec son genou. Il lui tranche la gorge nette d’un coup de couteau. Après avoir commis son forfait, le présumé meurtrier a pris la tangente.



Les enquêteurs renseignent que Mansour Diop s’était réfugié au village de Keur Moussa à Thiès. Il est revenu dimanche, 21 janvier à Sicap Mbao dans la maison familiale, pour récupérer sa pièce d’identité. Par la suite, il a été signalé à la police par la famille et les voisins qui menaçaient de lui faire sa fête. Mansour Diop a été présenté, hier 23 janvier, au procureur de la République. Il est inculpé pour parricide.