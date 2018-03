​Meurtres d'enfants au Sénégal : Aida Mbodji dénonce le mutisme du gouvernement

Les cas d'enlèvement et de tuerie d’enfant ne laissent pas indifférente Aida Mbodji. L’ancienne maire de Bambey dit ne pas comprendre le mutisme du gouvernement sur les questions relatives à la polémique consécutives des cas d’enlèvement et des tueries d’enfant, qui continuent de hanter le sommeil de tous les parents.



La parlementaire de s'interroger sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre ce fléau Car, explique-t-elle, «aujourd’hui les parents sont inquiets. Les enfants ne sont plus en sécurité. Et nous pensons compte-tenu de l'ampleur et du problème, que nous avons affaire à une bande très organisée. Et, aujourd’hui on se rend compte que l’enfant n’est pas en sécurité. Ils sont victimes des violences très atroces à des fins de sacrifice».