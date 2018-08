​Migrants : 10 passeurs arrêtés en Belgique

Ils transportaient les migrants dans des camions jusqu'au Royaume-Uni.



La police fédérale belge a annoncé jeudi avoir arrêté dix passeurs qui utilisaient le parking d'une autoroute à Wetteren (nord-ouest) pour introduire clandestinement des migrants dans des poids lourds en route pour le Royaume-Uni.



Outre ces interpellations, 27 migrants - 23 adultes et 4 enfants originaires d'Érythrée, du Soudan ou d'Ethiopie - ont été appréhendés, précise la police fédérale dans un communiqué. Dix-huit d'entre eux ont reçu l'ordre de quitter le territoire belge.



Les membres du réseau, originaires de ces trois mêmes pays d'Afrique de l'est, ont gagné "beaucoup d'argent avec ce trafic organisé d'êtres humains", selon la police belge. Cinq d'entre eux ont été arrêtés sur le parking de la commune de Wetteren, dans la région de Gand, lors d'une opération de police menée dans la nuit de mardi à mercredi. Cinq autres lors de perquisitions qui ont suivi à Anvers et Malines (nord).



Les effectifs de la police belge sous tension



Cette opération a eu lieu après qu'un responsable policier de Flandre, région de transit entre Bruxelles et les ports desservant la Grande-Bretagne, a récemment déclaré ne plus vouloir dédier autant de temps à la recherche et l'interpellation de migrants.



"Ce n'est plus possible parce que nos services de police de base ont été compromis, et nous n'avons pas toujours été en mesure de répondre rapidement aux appels d'urgence des citoyens", avait affirmé le chef de la police de Kruibeke (nord), à une cinquantaine de kilomètres de Wetteren, dans le média belge VRT, informe "L'Express".