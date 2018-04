​Migrants: un naufrage fait au moins quatre morts au large de l'Espagne

Au moins quatre migrants sont morts ce dimanche 1er avril en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Espagne depuis Tanger, au Maroc. Les naufrages continuent d'être en hausse en Espagne.



Les quatre corps ont été récupérés dans les eaux du détroit de Gibraltar. Selon l'unique survivant secouru, 12 personnes étaient à bord de l'embarcation lorsqu'elle est partie de Tanger ce dimanche matin. L'embarcation de fortune a perdu des occupants au fil de la traversée. Lorsqu'elle s'est retournée, ils n'étaient plus que trois, dont un seul a pu en réchapper.



Le scénario est devenu malheureusement bien connu. Dans cette zone, les récifs sont partout et les vents puissants. A la mi-journée, les services d'urgence d'Andalousie mettaient en garde contre le mauvais temps en mer dans ce détroit séparant le Maroc et l'Espagne, avec des vents de force 7.



La gigantesque crise migratoire du côté de l'Italie a un peu éclipsé ces derniers temps la tragédie qui se joue côté espagnol. Pourtant, l'année passée a été l'une des pires depuis 2006, indique notre correspondant à Madrid, François Musseau. Et ce, même si l'installation d'une frontière électronique décourage beaucoup de candidats. Les tentatives de traversée ont augmenté de 34 % en 2017 par rapport à l'année précédente.



Sur terre, les grillages de Ceuta et Melilla sont de plus en plus souvent pris d'assaut par des migrants. La situation a empiré ces dernières semaines. Entre le 1er janvier et le 25 mars dernier, près de 500 migrants ont perdu la vie en Méditerranée, dont 120 en tentant de gagner l'Espagne par la mer, rapporte l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).