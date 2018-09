​Migration clandestine : Sory Kaba promet un rapatriement immédiat des Sénégalais arrêtés à l'extérieur

Dans le cadre de sa nouvelle politique, le Sénégal va rapatrier tout Sénégalais en situation irrégulière dans les pays étrangers. L’annonce a été faite par le Directeur des Sénégalais de l’extérieur, Sory Kaba qui promet un rapatriement immédiat des compatriotes arrêtés.



«Il y a aujourd’hui près de trois millions de Sénégalais hors du pays. Parmi eux, il y a des réguliers et des irréguliers. Il y a également 250 000 Sénégalais qui passent par la mer pour rejoindre l’Italie, la France ou encore l’Allemagne», a déclaré le Directeur des Sénégalais de l’extérieur.



Sory Kaba de préciser dans les colonnes de "L'Observateur": «ceux qui ont duré et intégré dans ces pays d’accueil, qu’ils soient en situation régulière ou pas, ils ne sont pas concernés. Au contraire, l’Etat du Sénégal s’engage à renforcer leur existence. Par contre, ceux qui viennent d’être arrêtés, seront rapatriés».



Il annonce par ailleurs, que «le Sénégal compte organiser des missions humanitaires dans ces pays où l’immigration prend de plus en plus d’ampleur, pour, dit-il, identifier les Sénégalais en situation irrégulier, les ramener au Sénégal afin de leur offrir des opportunités».