​Mines : À Kédougou, l'usine pilote de Dynacor achevée à 85 %

Le Groupe Dynacor, qui est une société de traitement de minerais qui se consacre à la production d’or provenant de mineurs artisanaux, a annoncé ses résultats financiers et opérationnels pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026.



Au Sénégal, le projet d’usine pilote modulaire de 50 tonnes par jour (tpj) du groupe canadien Dynacor (via sa filiale sénégalaise Galam SA) à Kédougou progresse de manière décisive.



Les travaux de bétonnage se poursuivent à l’usine de traitement et l’érection de la charpente métallique est en cours dans les zones de concassage et de broyage. La construction de l’usine de traitement est achevée à près de 85 % et le module du broyeur à boulets est en cours d’installation.



Selon la société, l’approvisionnement est presque terminé, la plupart des équipements étant déjà sur place. « L’installation mécanique des équipements majeurs débutera sous peu, et tous les permis requis sont en place pour commencer la mise en service au deuxième trimestre de 2026 ».



Le laboratoire est presque achevé et la mise en service à froid a débuté, en attente des premiers échantillons de minerai. La cellule du parc à résidus est presque prête et la mise en place de la géomembrane a été amorcée.



Dynacor informe enfin qu’il recrute des équipes opérationnelles et techniques pour soutenir le démarrage de l’usine. « Des accords initiaux ont été conclus avec des fournisseurs de minerai locaux pour constituer des stocks de minerai avant la mise en service », souligne la structure.