​Ministère du Tourisme et des Transports Aériens: le Projet du budget arrêté à plus de 35 milliards FCFA

Le projet de budget 2021 du ministère du Tourisme et des Transports aériens est arrêté à 35 070 493 503 F CFA en crédits de payement et 198 305 935 533 F CFA en autorisation d’engagement.



Soumis au vote des députés ce mardi en séance plénière, le programme de Développement des Infrastructures aéroportuaires pour l’exercice 2021, les autorisations d’engagement sont arrêtés à 97 290 263 264 F CFA et les crédit de paiement dudit programme s’élèvent à 4 572 712 500 F CFA.



Pour le programme de Développement de la Sécurité et de la Sûreté des Transports aériens, les autorisations d’engagement sont fixées à 8 064 713 000 F CFA et les crédit de paiement de ce programme à 7 809 713 000 F CFA.



Les crédits du programme de Développement de l’Offre touristique pour l’exercice 2021, sont fixés à 91 927 770 000 F CFA et les crédits de paiement dudit programme à 11 664 878 734 F CFA.



Pour le programme de Pilotage, Coordination et gestion administrative, les autorisations d’engagement et crédits de paiement de ce programme sont arrêtés à 1 023 189 269 FCFA.



Contrairement au projet de budget 2020 estimé à 21 712 271 120 F CFA, le budget 2021 du Ministère du Tourisme et des Transports aériens a connu une hausse considérable. Soit 13 358 222 383 F CFA en valeur absolue et 61,5 % en valeur relative.