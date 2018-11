​Ministère du Tourisme : le projet de budget 2019 arrêté à 13 990 718 960 F CFA

Le projet de budget 2019 du ministère du Tourisme est arrêté, pour la gestion2019, à la somme de 13 990 718 960 F CFA contre 12 598 672 580 F CFA, en 2018, soit une hausse de 1 392 046 380 F CFA en valeur absolue et 11,05 % en valeur relative.



Ces crédits sont répartis comme suit : Titre 2, dépense de personnel : 401 011 840 F CFA contre 384 573 580 F CFA en 2018, soit une baisse de 16 438 260 F CFA en valeur absolue et 4,27 % en valeur relative. Les dépenses de fonctionnement hors personnel, elles se chiffrent à 477 207 120 F CFA en 2019, contre 404 099 000 F CFA en 2018, soit une hausse de 73 108 120 F CFA en valeur absolue et 18,09 % en valeur relative.



Concernant les dépenses de transferts courants, elles sont chiffrées, pour l’exercice 2019, à la somme de 3 017 500 000 F CFA, contre 3 110 000 000 F CFA, en 2018, soit une hausse de 92 500 000 F CFA en valeur absolue et 2,97 % valeur relative. Les dépenses en capital se chiffrent, pour la gestion de 2019 à la somme de 6 361 500 000 F CFA, contre 3 495 000 000 F CFA en 2018, soit une baisse de 2 866 500 000 F CFA en valeur absolue et 82,02 % en valeur relative.



Enfin, les dépenses de transferts en Capital sont arrêtés à 3 733 500 000 F CFA en 2019, contre 5 205 000 000 F CFA, en 2018, soit une baise de 1 471 500 000 F CFA en valeur absolue et 28,27 % en valeur relative.