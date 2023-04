​Mobilité durable en Afrique : c'est plus de 30 milliards de dollars d’investissement pour la BAD

Le Réseau Médias pour les Infrastructures et la Finance en Afrique (MIFA), a dans le cadre de la Conférence Inaugurale de la 8ème édition de The Africa Road Builders - Trophée Babacar NDIAYE, tenu un séminaire de formation et d'échanges à l'endroi sur la mobilité durable et le processus de financement des projets route et transports en Afrique. Cette rencontre a été une occasion pour la Banque Africaine de Développement (BAD) d’évoquer tout ce qui concerne les aspects liés au financement des infrastructures avec un focus lié à la mobilité urbaine. Depuis plus de 50 ans, la BAD a financé plus de 450 projets de transport, plus de 30 milliards de dollars d’investissement.



« Le sujet que nous allons parler, concerne de façon générale tous les aspects liés au financement des infrastructures avec un focus qui concerne la mobilité urbaine (le rôle de la BAD, ses stratégies de financement des instruments, les champs d’intervention). La stratégie 2016-2022 de la BAD repose sur une croissance durable et inclusive. Ceci à travers cinq (5) stratégies, produire de l’énergie en Afrique, industrialiser l’Afrique, améliorer les conditions de vie des populations… En termes d’instrument de financement, nous avons des prêts qui sont basés sur les programmes, les prêt et les dons basés sur les projets. Quelques chiffres concernant le financement des projets d’infrastructures par la BAD depuis plus de 50 ans, plus de 450 projets de transport financé, plus de 30 milliards de dollars d’investissement avec les bénéficiaires qui dépassent 450 millions de personnes. En termes de livrage, c’est plus de 40 000 km de routes bitumés », a déclaré Abdoulaye Diarra.



Selon l’Ingénieur des transports au niveau de la BAD, « en 2019, le montant des investissements consacré au secteur des transports, dépasse plus de 2 milliards d’unité de compte ». Parlant des réalisations, il ajoute, « Si on en revient sur les réalisations qui ont été faites en termes de prêt pour l’année 2021, plus de 300 km de routes réhabilités, 160 km de route nécessaire. Il y a aussi ce qu’on appelle des infrastructures sociales à travers la réhabilitation d’école, de marché réalisé… ».