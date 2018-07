​Modernisation de la justice : Vers une informatisation du système judiciaire

Le bureau d’accueil et d’informations du Palais de justice de Dakar qui accueille quotidiennement près de 800 personnes a reçu un lot d’équipement pour la modernisation de son système. Ce matériel va permettre d’informatiser le système de la justice de proximité.



Ce projet du ministère de la Justice, en collaboration avec la France, a été salué par le Directeur de la justice de proximité. Selon Mademba Guèye : «avec ces machines, les agents du bureau d’accueil pourront donner des informations de manière beaucoup plus rapide. Parce qu’ils auront toutes les informations taquées dans leurs machines, que ce soit les primitifs d’audiences qui leur permettront d’indiquer avec plus de précisions aux usagers dans quelle salle ils sont convoqués».



Et, «également, précise-t-il, c’est une anticipation sur l’information, qui est en cours actuellement au Palais avec les chaines judiciaires qui sont en train d’être mises en place, qui à terme le bureau va être connecté au réseau».



La cérémonie de remise du lot de matériel composé d’ordinateurs, d’imprimantes entre autres, a eu lieu ce vendredi 6 juillet en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaëla Madior Fall et de l’ambassadeur de la France.