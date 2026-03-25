​Modou Lô défie son adversaire: «Sa Thiès n’a pas les qualités pour me faire reculer»

À moins de deux semaines de son choc royal prévu le 5 avril, Modou Lô affiche une sérénité totale. Dans un entretien accordé à L'Observateur, le «Roi des Arènes», de retour d'une préparation intensive en France, a tenu à recadrer les ambitions de son jeune adversaire, Sa Thiès.



Le leader de l'écurie Rock Énergie, bien que reconnaissant le parcours « sans faute » de Sa Thiès, estime que ce dernier n'a pas les arguments pour l'ébranler. «Sa Thiès n’a pas les qualités pour me faire reculer», a-t-il martelé, ajoutant avec assurance : «Même si Sa Thiès parvient à saisir ma jambe, il ne pourra rien y faire».



Prêt pour la bagarre comme pour la lutte pure, le Roc des Parcelles Assainies s'attend à un duel rapide face à un adversaire qu'il juge « très pressé ». Malgré ses 40 ans, Modou Lô écarte pour l'heure toute idée de retraite, affirmant se concentrer exclusivement sur sa victoire : « Mon objectif est de rester au sommet et de continuer à relever les défis. »