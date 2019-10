​Momar Thiam : «La paix entre Macky Sall et Abdoulaye Wade et la libération Khalifa Ababacar Sall, peuvent d’ici 2024 créer deux camps »

« De possibles retrouvailles de la famille libérale face à celle socialiste » peuvent avoir lieu d'ici 2020. C’est du moins ce que pense Momar Thiam. L'expert en communication politique, est d'avis que : « la paix entre Macky Sall et Abdoulaye Wade et la libération Khalifa Ababacar Sall peuvent d’ici 2024 créer deux camps, libéraux face aux socialistes ».



« Si on se pose dans l’hypothèse que demain, 2024, les partenaires de Benno ont un candidat en face du candidat peut être de l’Alliance Pour la République (APR), la coalition peut changer de camp. On peut retrouver une coalition, celle des libéraux, et celle de la Grande famille libérale retrouver un candidat. Et on est dans l’hypothèse sous-jacente en parlant de Khalifa Sall. On se retrouva entre les deux blocs : Khalifa Sall avec les socialistes, peut être avec les mouvements de gauche, et la Grande famille libérale en face », a soutenu Momar Thiam, invité du Jury du dimanche sur e-radio.



Parlant du silence d’Idrissa Seck, le Directeur de l’École des Hautes Étude en Information et Communication estime que les critiques sur la communication du leader de Rewmi ne sont pas forcément fondées. Il est convaincu que le leader de Rewmi maîtrise son agenda de communication même en gardant le silence.



Pour l’ancien Consul général du Sénégal à Bordeaux, l’un des acteurs clé de ce jeu d’échec entre les politiques et Idrissa Seck, son silence est critiqué par certains, mais le leader de Rewmi maîtrise parfaitement son agenda.



Concernant Khalifa Sall, l’ancien Consul général du Sénégal à Bordeaux pense que son avenir est encore flou. Pour lui, l’ex-maire de Dakar doit d’abord reprendre la tête du Parti socialiste.