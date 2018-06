​Mondial 2018 : Pourquoi les managers noirs ne sont pas de la fête ?

Le Ghana est l'une des puissances du football africain, mais a manqué la Russie en 2018.



Leur manager est l'ancien capitaine James Appiah, qui a remplacé l'ancien manager de Chelsea, Avram Grant, un Israélien, après que les 'Black Stars' aient terminé quatrième de la CAN.



Les plus grandes distinctions du Ghana quatre titres continentaux (1963, 1965, 1978 et 1982) ont été obtenues sous la direction des managers noirs.



Disparité raciale

Pour les militants pour l'égalité, la disparité raciale au sein de de la Coupe du monde est évidente et décourageante.



En Angleterre, en France et aux Pays-Bas, les professionnels des minorités ethniques et noires représentaient seulement 3 % des coachs en 2014, selon une étude à grande échelle commandée par l'association Football contre le racisme en Europe (FARE).



"Les grandes ligues européennes sont responsables de cela. Ils ont des antécédents de joueurs noirs mais pas de soutien pour les encourager à devenir entraîneurs. C'est le vieux préjugé que les athlètes noirs sont considérés comme de bons interprètes, mais pas des leaders", explique Piara Powar, directrice générale de Fare.



"Les dirigeants noirs luttent contre des siècles de préjugés, de racisme scientifique qui était autrefois utilisé pour justifier l'esclavage. Et une fois qu'il a été intégré dans le football européen, ce racisme s'est étendu à d'autres régions comme l'Afrique, où l'embauche de gestionnaires européens blancs est très commun, en particulier les vétérans qui finissent par entraîner deux pays ou plus dans la région", ajoute-t-elle.

Hervé Renard est l'un des nombreux entraîneurs européens qui ont dirigé des équipes africaines. Il a mené ses équipes à la victoire et remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Il coach le Maroc en Russie pour la Coup du monde 2018.



Nouvelles générations ?



Estimant représenter ses collègues africains à la Coupe du monde, l'entraîneur du Sénégal a abordé la question à la veille du match contre la Pologne. Aliou Cissé a plaidé pour une plus grande présence de techniciens issus du continent à la tête de leurs sélections nationales.



"Il y a une nouvelle génération avec les Florent Ibengué, que je représente ici et qui a envie de se faire une place dans le football africain et mondial".



"En plus d'être de bons joueurs, nous [les Africains] sommes très bons dans nos tactiques et nous avons le droit de faire partie des meilleurs matches internationaux. "



"Une plus grande présence des techniciens africains permettra au football africain de mieux progresser" selon l'entraîneur du Sénégal.