​Mondial-2022 Zone Europe: les qualifiés, les barragistes et le mode d'emploi des barrages

Il y a désormais dix équipes européennes déjà qualifiées pour le Mondial-2022 (21 novembre-18 décembre 2022), qui sera disputé par un total de 32 sélections: l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, la Serbie, la Suisse et les Pays-Bas.



Trois autres nations européennes supplémentaires décrocheront également leur ticket fin mars 2022 à l'issue des barrages, dont le tirage au sort aura lieu à Zürich (Suisse) le 26 novembre.

Les douze barragistes (les dix deuxièmes de groupe et deux équipes repêchées en fonction du classement final de la Ligue des nations: Autriche et République tchèque) seront alors répartis dans trois tableaux. Au sein de chacun d'entre eux se disputeront des demi-finales (24 et 25 mars) et une finale (28 et 29 mars) sur un seul match, avec prolongation et tirs aux buts éventuels.



Le vainqueur de chaque finale obtiendra sa place au Mondial-2022

Les six deuxièmes de groupes les mieux classées des qualifications, têtes de série lors du tirage au sort, auront l'avantage de recevoir à domicile lors de la demi-finale: il s'agit du Portugal, de l'Ecosse, de l'Italie, de la Russie, de la Suède et du pays de Galles.

Un autre tirage au sort déterminera quelle nation recevra son adversaire à domicile en finale des barrages.



Les équipes qualifiées:

Allemagne, Angleterre, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France Serbie, Suisse, Pays-Bas

Les équipes barragistes:

Autriche, Ecosse, Italie, Macédoine du Nord pays de Galles Pologne, Portugal, République tchèque, Russie, Suède, Ukraine, Turquie.