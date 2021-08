​Mondial Beach Soccer : les « Lions » ont reçu le drapeau national

Les « Lions » du Beach Soccer en partance pour la Coupe de Monde de cette discipline, qui va se dérouler du 19 au 29 août 2021 en Russie, ont reçu le drapeau national hier mardi des mains du ministre de l’Urbanisme.



La cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux de la Fédération sénégalaise de football a été présidée par le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’Hygiène publique M. Abdoulaye Sow, assurant l’intérim du Ministre des Sports Matar Ba.



Le Ministre Abdoulaye Sow a tenu à transmettre aux "Lions" le soutien et les encouragements du président de la République, Son Excellence Maky SALL, qui selon lui suit leur préparation et nourrit beaucoup d’espoir quant à leur participation à cette importante compétition.



Le Président de la Fédération sénégalaise de football Me Augustin Senghor qui connait bien ses poulains ne se fait aucun doute pour leur détermination. Il a tenue tout de même à leur rappeler le souhait du président de la République d’assister à la finale de cette Coupe du monde à leurs côtés, les invitant ainsi à rester constants, ce qui est la marque de l’équipe nationale de Beach Soccer.



Dans les 15 dernières années, l’équipe nationale de Beach Soccer est la plus titrée au Sénégal dans toutes disciplines confondues.



Elle a remporté six fois la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer en 2008, 2011,2013, 2017, 2019, et 2021.



Elle a été aussi, à quatre reprises, quart de finaliste de la Coupe du monde, en 2007, 2011,2017, et 2019.