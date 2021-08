​Mondial Beach soccer : le Sénégal, proche de la finale

Après de nombreuses tentatives, le Sénégal a enfin franchi l’obstacle des quarts de finale et n’a jamais été aussi proche de marquer un peu plus son empreinte dans le panthéon du football de plage. Après avoir commencé par une victoire face à l’Uruguay, les "Lions" se sont ensuite offert le scalp des principaux prétendants à la victoire finale, le Portugal puis le Brésil.



Cependant, pour s’offrir une place en finale et affronter la Suisse ou la Russie dans le Luzhniki Beach Soccer Stadium, Oumar Ngalla Sylla ne pourra pas compter sur la colonne vertébrale de son équipe. Le capitaine et gardien de but, Al Seny Ndiaye, le défenseur Mamadou Sylla et le milieu offensif Mamour Diagne vont tous rater le match pour cause de suspension.



Le Japon pratique un beau jeu



Tout de même, le sélectionneur disposera d’Amadou Ba pour suppléer Al Seny Ndiaye dans les cages mais également de son principal atout offensif, Raoul Mendy. Le numéro 9 des « Lions » espèrent même corser l’addition de ses sept buts marqués depuis le début de la compétition pour continuer à croire au titre de meilleur buteur du tournoi.



Le Japon, tombeur de Tahiti en quart, pratique un beau jeu avec leurs buteurs Akaguma (6 buts) et Yamauchi (5 buts).

Les hommes de Ngalla Sylla ont rendez-vous avec l’histoire ce samedi à 16h30, face au Japon. Le rêve d’une finale est plus que permis.



Programme des demi-finales

15h00 : Suisse / Russie

16:30 : Japon / Sénégal