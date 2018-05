​Mondiale 2018 : une randonnée pédestre organisée ce dimanche pour soutenir les «Lions»

En partenariat avec la Fédération sénégalaise de football, la Fsnrp compte organiser une randonnée pédestre dans le but d’apporter son soutien aux «Lions» sur la route du Mondial 2018. C’est à la suite de l’appel du Président Macky Sall fait le 5 décembre 2017 et demandant de se mettre derrière les Lions, que cette initiative, a informé son président.



«On veut créer l’engouement autour des Lions et se sera la première fois qu’une randonnée se fera avec les couleurs nationales », a déclaré Libasse Ndongue. Avant d'informer que : «la manifestation prendra départ à la Place de l’Obélisque et débouchera à la Rts avant d’être bouclée à la Place de la Nation. Soit une distance de huit (8) Kilomètres».



«Plus de 15 milles participants sont attendus à cette manifestation, des ministres de la République ainsi que des membres du patronat, y prendront part», a-t-il renseigné.