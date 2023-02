​Mort de militaires sénégalais au Mali: Ousmane Sonko se prononce

Suite au décès de trois militaires sénégalais, mardi au Mali dans l’explosion d’un engin au village de Songoria (Centre du pays), le leader du Pastef Ousmane Sonko, par ailleurs maire de Ziguinchor (sud du Sénégal), a fait un post sur sa page Facebook où il présentait ses condoléances aux familles des victimes.



« C'est avec douleur et tristesse que je m'incline devant la mémoire des trois jambars sénégalaises victimes d'un engin explosif, au retour d'une mission de ravitaillement entre les localités d'Ogassagou et de Sévaré dans le cadre de la MINUSMA. Je présente mes condoléances à leurs familles, à l'Armée ainsi qu'au peuple sénégalais et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a déclaré Ousmane Sonk



Pour rappel, ces militaires faisaient partie d’un contingent de la MINUSMA qui revenait de mission de ravitaillement entre les villages d’Ogassougou et de Sévaré. Leur véhicule a heurté un engin explosif improvisé (EEI), selon un communiqué de la DIRPA qui informe également que 5 autres militaires sénégalais sont blessés dans l’explosion. Ces derniers sont évacués vers des structures médicales dédiées.