​Mort du jeune Amar Mbaye à Thiès: les conducteurs de moto-jakarta continuent d’accuser la police

Au lendemain du décès du jeune Amar Mbaye, les conducteurs de Moto djakarta continuent de pointer du doigt la police, qu’ils accusent d’être à l’origine. Ce samedi, ils ont assiégé les locaux de la Brigade de police des Parcelles Assainies de Thiès. La famille de la victime de son côté réclame à ce que justice soit rendue.



« Je rends grâce à Dieu qui me l'a confié. S’il le reprend, pratiquement, je n’ai rien à dire. L’enfant à la veille de la tabaski, il m’a même appelé et m’a même remis une somme d’argent. Il m’a prié de venir après la Tabaski. Nous, nous avons appris la nouvelle et vraiment que faire. C’est ainsi que nous sommes venus à Thiès. Nous étions au commissariat pour demander des informations. Le commissaire de police nous a fait comprendre que justice sera faite, et que lui, il ne protégera personne », a indiqué le père de la victime.