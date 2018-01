​Mouhamadou Makhtar Cissé veut faire de Gorée une île verte

En marge de la cérémonie d’inauguration du câble sous-marin de Gorée, le directeur de la Société nationale d’électricité (Senelec), Mouhamadou Makhtar Cissé a annoncé des travaux pour faire de Gorée une île verte.



« Nous envisageons de mettre de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne à Gorée. Nous en avons discuté avec le maire Augustin Senghor. Mais, il faut reconnaitre que Gorée est un site protégé. Et, cet aspect architectural est le plus délicat », a-t-il soutenu.



Mouhamadou Makhtar Cissé rassure que « des études sont en train d'être faites pour la réalisation de ces travaux. Et, une fois qu’elles seront concluantes, nous allons basculer Gorée sur le solaire et l'éolienne ».