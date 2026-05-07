​Mouridisme : Darou Salam commémore le retour d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba

Ce jeudi, la communauté mouride célèbre, à Darou Salam, le Magal commémorant le retour d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1902. Première capitale du mouridisme, la cité religieuse accueille chaque année des milliers de fidèles venus célébrer cet événement historique.



Cette commémoration a été initiée par Cheikh Sidi Moukhtar Mbake, plus connu sous le nom de Mam Cheikh Anta Mbake Borom Gawan, fidèle disciple et frère du fondateur du mouridisme. Né en 1867 à Porokhane, il s’est distingué par son attachement à Cheikh Ahmadou Bamba et son engagement dans la diffusion des enseignements mourides.



Selon l’histoire du mouridisme, Borom Gawan fut l’un des rares disciples à rendre visite à Serigne Touba durant son exil au Gabon. À son retour, il organisa à Darou Salam les premières festivités marquant le retour triomphal du guide religieux parmi ses disciples.

Depuis lors, le Magal de Darou Salam est célébré chaque année dans une grande ferveur religieuse.