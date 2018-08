​Moussa Taye répond à Tanor : «Khalifa Sall n’a pas besoin de grâce »

En marge de la prière de la Tabaskie qu’il a effectuée à la mosquée Omarienne mardi 21 aout, Ousmane Tanor Dieng a formulé des prières à l’endroit du maire de Dakar et ancien camarade de parti, en prison depuis plus d’un an. «Je suis favorable à ce que tous les prisonniers puissent bénéficier d’une grâce ou d’une amnistie y compris Khalifa Sall », a-t-il déclaré.



Réponse du berger à la bergère, le porte-parole de Khalifa Sall de rétorquer : « Khalifa Sall n'a pas besoin d’une grâce ou d'une amnistie car il est innocent».



Ne s’arrêtant pas là, Moussa Taye de lancer : «Il faut que Tanor Dieng arrête les déclarations malheureuses auxquelles il se livre depuis quelque temps».



Il faut dire que le fossé qui s'est creusé entre les deux hommes (Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall) est plus que jamais profond.