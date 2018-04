​Moustapha Cissé Lô annonce son mouvement horizon 2020

Le compagnon de Macky Sall durant les années de braise, Moustapha Cissé Lô annonce la mise en place prochaine de son mouvement. Mais, il précise que ce sera pour soutenir le président Macky Sall, si ce dernier le souhaite.



«Je vais mettre en sel mon mouvement horizon 2020, je vais travailler à appuyer le président Macky Sall s’il le souhaite, s’il ne le souhaite pas, il n’a que me renvoyé du parti. Et, on verra ce que ça va donner», annonce Mousatpha Cissé Lô.



Avant de revenir sur sa démission dans les instances du parti de l'Alliance pour la République (Apr).

«Je ne suis pas content de ce qui se passe dans mon parti (Alliance pour la République) aujourd’hui, je suis isolé des décisions du parti, je ne connais rien de ce qu’ils font», fulmine le vice-président de l’Assemblée nationale.



«Pourquoi, donc, venir cautionner, ou de répondre à une réunion pour voir les beaux yeux du Président Macky Sall, je dis non», conclut-il.