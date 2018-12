​Moustapha Guirassy à Macky : «nous n’avons plus besoin de fiers guerriers dans la savane ancestrale...»

Le candidat déclaré à la présidentielle de 2019, Moustapha Guirassy, n’a pas raté le président de la République, lors de son investiture dimanche par la coalition «Guirassy 2019». Selon lui, le Sénégal attendait autre chose de Macky Sall étant donné qu'il est né après l'indépendance.



«On pouvait attendre autre chose de lui, étant né après l’indépendance de notre pays, lui qui a fait la majeure partie de ses études supérieures du Sénégal, lui qui est né de parents modestes, lui qui est né dans une ville de l’intérieur », déclare le candidat de la coalition «Guirassy 2019».



Il estime que «nous n’avons plus besoin de fiers guerriers dans la savane ancestrale que chante leur grand-mère». La République a besoin de démocrates dignes et soucieux de la décence de préserver les lébertés publiques et les acquis démocratiques ».



"Le parainage est la plus grande escroquerie de l’histoire politique du Sénégal"



«Malgré que j'ai réussi à réunir le nombre de parrainage requis, je reste constant, et continue de dénoncer et j'accuse : la loi sur le parrainage telle que votée à l'Assemblée nationale est la plus grande escroquerie de notre histoire politique», peste-t-il.