​Mozambique : 1500 cas de diarrhée à Chimoio

Telma Cossa, la directrice de la santé publique à l'hôpital provincial de Chimoio, a déclaré que la situation est préoccupante.

Selon elle, la saison des pluies qui est souvent associée aux épidémies de maladies hydriques telles que le choléra et le paludisme va se poursuivre jusqu'en mars.

Elle estime que le problème n'est pas un manque de connaissances sur les méthodes de prévention, mais un manque d'efforts des communautés affectées.

"Je conseille aux gens de prendre des mesures préventives. Nous avons noté que le problème n'est pas un manque de connaissances sur les mesures à prendre. Mais c'est la mise en pratique qui fait défaut", soutient-elle.

La Zambie et le Malawi voisins ont tous deux enregistré des cas de choléra ces dernières semaines.

Plus de 50 personnes sont décédées à Lusaka, la capitale zambienne, et 4 autres au Malawi.