​NOO LANK UCAD va barrer la circulation tous les jours pour exiger la libération de Guy Marius Sagna

Après une longue attente et concertation, la section Ucad NOO LANK des étudiants sont allés au front ce mardi 11 février pour exiger la libération immédiate de leur camarade, l’activiste Guy Marius Sagna, membre des mouvements citoyens « Aar Li Nu Bokk » et « Frapp-France Dégage ». Ces étudiants comptent descendre dans la rue tous les jours jusqu'à obtenir gain de cause.



« Vous savez depuis un certain temps, notre camarade Guy Marius Sagna est incarcéré d’une manière injuste. Une arrestation que nous jugeons illégale pour quelqu’un qui porte le combat du peuple. Nous exigeons sa libération immédiate et sans condition. Autrement, nous continuerons à sortir dans rue et bloquer la circulation », avertit Saliou Diamanka étudiant à l’UCAD, par ailleurs membre du mouvement « Noo Lank ».



Selon lui, tous les combats que les étudiants ont menés, ont été gagnés. « C’était une première fois aujourd’hui. Nous continuerons de leur (le pouvoir) faire la pression. C’est illimité, le combat continue. Tous les jours, nous allons sortir pour barrer les routes. Nous n’avons pas d’autre obligation. Notre seul et unique combat, c’est la libération de l’activiste Guy Marius Sagna », martèle M. Diamanka.



Pour rappel, ce mardi Diamnaka et une dizaine de ses camarades étudiants de l'Ucad sont sortis vers 7 heures du matin pour barrer l'avenue Cheikh Anta Diop. Ils ont été dispersés en quelques minutes par les forces de l'ordre.