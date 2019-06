​Ndèye Tické Ndiaye Diop: « Le reportage de BBC est marqué par un parti-pris et…»

Le gouvernement Sénégal, par le biais du Ministre de l’Économie numérique et des télécommunications, porte-parole du Gouvernement, a tenu un point de presse, ce mercredi, pour démentir et apporter des éclaircissements sur les accusations de la BBC.



« Le magazine Panorama consacré au Sénégal le 3 juin 2019, est un tissu de contrevérités destinées volontairement à manipuler l’opinion et jeter le discrédit sur le Gouvernement et l’Etat du Sénégal », a indiqué Ndèye Tické Ndiaye Diop.



Revenant sur les premières lignes de BBC, qui, selon elle, ouvre son reportage en affirmant gratuitement qu’ « ici des millions de personnes vivent dans la pauvreté » alors que « le niveau de vie pourrait être beaucoup plus élevé » si une partie des richesses du pétrole « ne s’était pas envolée à cause de la corruption ».



La porte-parole du gouvernement a dans la déclaration, rappelé que les ressources pétrolières et gazières découvertes au Sénégal ne seront exploitables qu’à l’horizon 2022. Suffisant pour elle, de s’interroger : « Comment sur cette base affirmer aussi péremptoirement que des ressources non encore exploitées puissent faire l’objet de détournement ? ».



Pire, annonce-t-elle, « BBC s’est livré à une flagrante déformation des faits en illustrant une partie de son reportage par des images qui n’ont rien à voir avec le sujet. BBC dans une affirmation réductrice, fait état de manifestations « des Sénégalais » contre l’accord avec PETROTIM intervenu en 2012. Or, les images que BBC montre en guise d’illustration concernent en fait des manifestations d’une frange de l’opposition, sur divers sujets, le 14 octobre 2016 ».



Selon Madame Ndiaye Diop, BBC devait équilibrer l’information. « Conformément aux règles d’éthique et de déontologue professionnelles, par souci d’équité et d’équilibre dans l’information, BBC n’aurait pas dû se limiter dans son reportage à une version unilatérale, alimentée par deux opposants notoires, dont l’agitation sur le pétrole est connue de tous », dit-elle.



Enfin, le Gouvernement de la République du Sénégal se réserve le droit de donner toute suite appropriée à ce dossier.