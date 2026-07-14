​Ndoukhoura : plus de 200 acquéreurs de terrains dénoncent une présumée spoliation foncière et annoncent une action en justice

Plus de 200 acquéreurs de terrains situés sur un site de neuf (9) hectares à Ndoukhoura, dans la commune de Diamniadio (département de Rufisque), dénoncent une présumée spoliation foncière après le démarrage de travaux de clôture sur leurs parcelles. Regroupés au sein d'un collectif, ils réclament l'arrêt immédiat des travaux et annoncent leur intention de saisir la justice.



Selon les membres du collectif, les terrains ont été acquis légalement il y a plusieurs années auprès des autorités compétentes de l'époque. Ils contestent cependant les droits revendiqués par une structure qui se présente aujourd'hui comme propriétaire du site.



« Depuis des années, des personnes ont acquis ces terrains de façon légale. À l'époque, les transactions se faisaient sous l'autorité des communes compétentes, notamment celle de Yenne. Après 10 ou 15 ans, une personne est venue revendiquer la propriété du site. Ce qui nous intrigue, c'est que le GIE qui se présente comme propriétaire n'existerait pas, selon les vérifications effectuées auprès du tribunal hors classe de Dakar. Le document présenté ne serait donc pas légal », a déclaré Pape Saliou Diouf, membre du collectif des propriétaires de Ndoukhoura.



Il affirme également que les documents fonciers présentés comporteraient des irrégularités. « Au départ, il était question d'un simple litige portant sur une petite portion de terrain. Certains propriétaires ont même accepté des compromis. Mais par la suite, nous avons découvert qu'il s'agissait d'un bail comportant des ratures. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui », a-t-il ajouté.



D'après le collectif, plus de 200 personnes seraient concernées par cette situation. « Avec le groupe de Mme Awa, il y a plus de 80 personnes concernées. De notre côté, nous sommes plus d'une centaine, sans compter d'autres propriétaires. Au total, nous estimons que plus de 200 acquéreurs sont impactés », a précisé M. Diouf.



De son côté, Salif Diouf appelle à l'ouverture d'une enquête judiciaire. « Nous demandons au procureur de se saisir de ce dossier. Nous avons interpellé les autorités locales, mais nous estimons ne pas avoir obtenu les réponses attendues. Nous nous interrogeons notamment sur l'intervention du commandant de la brigade de Yenne dans une zone qui, selon nous, relève de la commune de Diamniadio. Nous voulons que toute la lumière soit faite sur cette affaire », a-t-il déclaré.



Le collectif dit rester mobilisé jusqu'à la suspension des travaux de clôture et l'établissement des responsabilités dans ce qu'il considère comme une tentative de dépossession foncière, livre iRadio.