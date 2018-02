​Nébuleuse dans la gestion Excaf Telecom : plus de 500 employés restés plus de 7 mois sans salaires

Les travailleurs du groupe Excaf Telecom composé de la RDV, DTV, SOXNA FM, DUNYAA FM, LOVE FM avec plus de 500 employés, informent qu’«ils sont restés plus de 7 mois sans salaires»,



Pire, ils dénoncent le mutisme «de la direction qui refuse une quelconque communication franche avec les travailleurs».



«Ce qui est paradoxal dans tout ça, renseigne le secrétaire général de synpics Excaf, au moment où les travailleurs sont sans salaires depuis plus de 7 mois, la direction fait des recrutements».



«Les travailleurs traversent des moments très difficiles et malgré tout se battent pour sauver cette entreprise», précise Saidou Diallo.



«Il faut dire que L’Ipm ne fonctionne plus depuis 1 an, au niveau de l’Ipres et de la caisse de sécurité sociale rien ne vas aussi ; aucun versement depuis belles lurettes, des familles détruites. Les banques nous font la pression pour ceux qui avaient effectué des prêts», fulmine-t-il.



Une série de manifestation dont la première va démarrer dès le début de la semaine prochaine, est prévue par les travailleurs. «Vu la gravité de la situation», ces travailleurs demandent «encore une fois l’intervention du chef de l’Etat Mr Macky Sall car la vie de plus de 500 familles est en danger».



«La section sympcs constate une nébuleuse dans la gestion de cette boîte depuis la disparition de Ben Bass Diagne. Aujourd’hui, cette grande entreprise qu'est Excaf est entre des mains inexpertes qui ne se soucient point des intérêts des travailleurs que nous sommes », a-t-ont appris d’un communiqué parvenu à PressAfrik.