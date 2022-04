​Nécrologie : Décès du meneur ivoirien du DUC, Louis Cyrille Jean Benoit Sie

La Fsbb a le regret et la profonde douleur de faire faire du Décès de M. Louis Cyrille Jean Benoit Sie, joueur au @DUCBASKET, survenu ce Mercredi 06 Avril 2022. La FSBB s’associe à la douleur de la Famille et présente ses sincères condoléances au @DUCBASKET et au @CIVBasketball pic.twitter.com/lZTACClxGX