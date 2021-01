​Négociations avec le Gouvernement: Gora Khouma et Cie lèvent leur mot d’ordre de grève

L’intersyndicale des transporteurs routiers et le gouvernement du Sénégal ont trouvé un accord sur plusieurs revendications. Les transporteurs, par le biais de leur porte-parole, Gora Khouma, ont décidé de lever le mot d’ordre de grève à partir de ce dimanche. Le seul point qui n’a pas été éclairé, concerne la question d’Afrique Pesage Sénégal.



« Aujourd’hui, on maintient notre position sur l’annulation des 2000 F CFA. On n'a jamais cessé de réclamer l’annulation de ces 2000 F CFA. Comme c’est un contrat à trois, Afrique pesage, ministre des Finances, ministre des Transports, on ne peut pas prendre la place du ministère des Finances. Mais les techniciens de ces différents secteurs vont y travailler d’ici mardi. Sur ceux, je voudrais à ma qualité de porte-parole de l’intersyndicale lever le mot d’ordre », a déclaré Gora Khouma.



Sur la table des négociations, les revendications touchaient à la fois, la Gendarmerie, la Police, les Collectivités locales, la Douane et Afrique Pesage Sénégal.



«Le gouvernement du Sénégal a travaillé sur la plateforme revendicative introduite par l’intersyndicale des Transporteurs. Il s’agit des tracasseries policières et les irrégularités dans le secteur du transport. Ensuite, nous avons rencontré la police nationale, nous avons eu de longs échanges avec le ministre de l’Intérieur. Nous avons aussi travaillé avec la Douane représentée à haut niveau. À l’issu de ces péripéties, nous nous sommes retrouvés autour d’une table entre le gouvernement composé par le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Forces Armées et le ministère des Finances à travers la Douane », a indiqué Aubin Jules Sagna, secrétaire général du ministère des transports.



​Le représentant du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a aussi précisé que tous les acteurs concernés par les décisions prises ont été avertis et informés, avant de noter les recommandations du ministre. « En termes de recommandations, le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a adopté: la mise en place d’un comité interministériel de suivi des points retenus, qui va regrouper les services de l’Etat et les acteurs du transport. Ainsi, le déroulement d’une campagne de sensibilisation en direction des agents de contrôle, des forces de sécurité et de défense sur le respect des montants des amendes liées aux infractions telles que prévues par la réglementation. Et enfin l’aménagement des parkings gros porteurs de certaines villes sur les corridors ».