​Négociations enseignants : «Le gouvernement va faire tout son possible pour....», (Ministre)

« Il y a des avancées qui ont eu lieu avant les négociations entre le gouvernement et les enseignants. C’est pour dire que le président de la République est disposé à vider cette question relative aux rappels des validations», a déclaré le ministre de la Fonction publique, Mariama Sarr à la sortie de la rencontre avec les syndicalistes.



Concernant le foncier, elle soutient que des avancées notoires ont été faites au cours des réunions sectorielles.



« Je pense que les syndicats vont être beaucoup plus édifiés dans les détails sur toutes les réalisations qui sont en train d’être faites. Et, dans ce cadre, des textes règlementaires ont été pris pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Donc, il est difficile de dire que le gouvernement ne fait rien. Beaucoup d’efforts sont en train d’être faits surtout dans le secteur de l’Education et de la Santé », a-t-elle conclue.