​Négociations entre le gouvernement et l’intersyndicale des enseignants du G6 est le Statu quo

10 tours d’horloge d’échanges entre le gouvernement et l’intersyndicale des enseignants du G6, dans le cadre de l’évaluation des points de la situation actuelle de l’Education. A cet effet, le porte-parole du gouvernement a déclaré, à la sortie de la réunion, que des efforts ont été faits par la fonction publique au titre de la délivrance des actes et des mises en soldes. Sur ce, il considère qu’il faut accélérer la cadence.



«Depuis ce matin nous sommes en réunion avec les organisations syndicales du secteur de l’Education nationale. La rencontre avait pour objet de faire l’évaluation de la situation. Et, au cœur de ceci, il y a la concrétisation et la réalisation des accords de la plateforme des enseignants et des syndicats », a déclaré Seydou Gueye.



M. Gueye d’ajouter : «les discussions ont permis de constater qu’en matière de mise en œuvre, les accords qui étaient consignés dans la plateforme, il y a eu des avancées significatives. Donc la première convergence de vue est qu'entre le gouvernement et les syndicats, il y a des progrès significatifs. De la même manière, il y a des questions qui sont en instance».



Toutefois, il faut noter, indique-t-il qu’il y a des efforts qui ont été faits de part et d’autre. «Des efforts ont été faits par la fonction publique au titre de la délivrance des actes et des mises en soldes. Il reste vrai que sur certains aspects, il nous faut accélérer la cadence», a-t-il conclu.